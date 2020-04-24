Інтерпайп доставив з Китаю велику партію засобів захисту для медиків

24 квітня до Києва з Китаю прибула велика партія засобів індивідуального захисту для медиків – на 36 млн грн.

Серед них є 34,3 тис. біозахисних костюмів, 23,3 тис. ізоляційних халатів, 66 тис. респіраторів високого класу захисту, 27 тис. медичних хірургічних масок. Загальна вага поставки – 16 тонн.

Весь обсяг поставки буде розподілений між лікарнями Дніпропетровської області для захисту медиків від коронавірусу.

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Засоби індивідуального захисту були закуплені українською промисловою компанією Інтерпайп та благодійним фондом Відродження регіону.

Перелік необхідного компанія визначала спільно з обласним та міськими штабами протидії коронавірусу.

– Ми привозимо в Дніпропетровську область тисячі засобів індивідуального захисту високого класу від однієї з найбільших фармацевтичних компаній Китаю. Компанія вдячна нашим партнерам, які допомогли організувати і максимально прискорити процес поставки в умовах тотального дефіциту на світовому ринку. Практично 20% хворих на Covid-19 в країні – це медики. Наше завдання – захистити медичний персонал області і допомогти закрити їхню потребу в засобах захисту, – сказав генеральний директор Інтерпайп Фаді Храйбе.

Засоби індивідуального захисту почнуть передавати до лікарень Дніпра та області вже наступного тижня.

До слова, це не перша партія обладнання та матеріалів, які Інтерпайп та фонд Відродження регіону поставили для опорних медзакладів.

Раніше медикам передавали рукавички, шапочки, фартухи, бахіли, захисні окуляри і щитки, електровідсмоктувачі, витратні матеріали, антисептики і дезінфікуючі засоби.

Також у квітні очікуються поставки кисневих концентраторів, бактерицидних випромінювачів та іншого необхідного медобладнання.

Всього промислова компанія Інтерпайп спільно з фондами Віктора та Олени Пінчук вже виділила 114 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, 30 березня з Сеула в Україну прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестами для виявлення коронавірусу. Набір тест-системи компанії Solagent містить всі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції.

Джерело: Інтерпайп