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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

Станом на 06.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей.

З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.

Читайте: Карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020

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09:18 - 24 квітня

Станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.

З них 193 летальних, 601 пацієнт вилікувався.

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09:00 - 24 квітня

За кордоном 161 українець лікується від коронавірусу, а 16 724 громадянина звернулися за допомогою до посольств України.

Найбільше українців лікуються від Covid-19 у Італії та Греції, звітує МЗС.

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23:39 - 23 квітня

У Хмельницькій області станом на 21.00 67 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них 7 одужало, 5 летальних випадків, 1 на контролі Чернівецького лабораторного центру.

Новий випадок – зі Старокостянтинівського району.

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23:37 - 23 квітня

Пік захворюваності на коронавірус у Києві прогнозують на початок травня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Ми виходимо з динаміки захворюваності та прогнозів, що отримуємо від віруслогів. Період на початку травня обумовлений тим, що люди багато контактували під час свят – Вербної неділі, Великодня. Сьогодні в Києві зареєстровано 1059 хворих, з них більше 100 – це медики.

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22:51 - 23 квітня

У місті Кременчук (Полтавська область) ще двоє людей одужали від коронавірусу. Повторні лабораторні тести підтвердили одужання від Covid-19. Загалом у місті зафіксовано 9 випадків одужання.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

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22:43 - 23 квітня

У Житомирській області за останню добу лабораторно підтвердили п’ять нових випадків коронавірусу. Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, всього в області зафіксовано 309 випадків зараження коронавірусом.

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22:40 - 23 квітня
У Рівненській області на коронавірус захворіли 109 медиків, серед яких 26 лікарів

Станом на вечір 23 квітня на Рівненщині зареєстровано 420 випадків захворювання на Covid-19, зокрема, у 109 медпрацівників.

За останню добу підтверджено 18 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

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22:38 - 23 квітня

У Донецькій області зафусували три нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Пацієнти із різних міст та різного віку. Це 28-річний чоловік з Миколаївки, 43-річна жінка із Покровська і 60-річна жінка з Костянтинівки.

Усі вони повернулися з Росії, після чого перебували на самоізоляції.

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22:36 - 23 квітня

У Кіровоградській області 10 медпрацівників вилікувались від Covid-19. Загалом в області одужала 31 людина.

Про це 23 квітня повідомили у прес-службі Кіровоградської ОДА.

Зазначається, що лише за минулу добу від коронавірусу вилікувались шестеро людей.

Загалом на Кіровоградщині зафіксовано 258 підтверджених випадків коронавірусу.

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16:17 - 23 квітня

Україна йде помірним сценарієм поширення Covid-19. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Закарпатську область.

Він відвідав обласну клінічну лікарню імені Андрія Новака, яку визначено однією з опорних для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

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