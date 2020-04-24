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Квітень, 24 в 8:50
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу
запроваджений 12 березня.
До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.
Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.
З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.
З 6 квітня в країні були
запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.
Станом на 06.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 170 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 578 людей.
З них 187 летальних, 504 пацієнти вилікувалися.
Читайте: Карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020
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09:18
-
24 квітня
Станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.
З них 193 летальних, 601 пацієнт вилікувався.
09:00
-
24 квітня
За кордоном
161 українець лікується від коронавірусу, а 16 724 громадянина звернулися за допомогою до посольств України.
Найбільше українців лікуються від Covid-19 у Італії та Греції, звітує МЗС.
23:39
-
23 квітня
У Хмельницькій області станом на 21.00 67 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них 7 одужало, 5 летальних випадків, 1 на контролі Чернівецького лабораторного центру.
Новий випадок – зі Старокостянтинівського району.
23:37
-
23 квітня
Пік захворюваності на коронавірус у Києві прогнозують на початок травня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
– Ми виходимо з динаміки захворюваності та прогнозів, що отримуємо від віруслогів. Період на початку травня обумовлений тим, що люди багато контактували під час свят – Вербної неділі, Великодня. Сьогодні в Києві зареєстровано 1059 хворих, з них більше 100 – це медики.
22:51
-
23 квітня
У місті Кременчук (Полтавська область) ще двоє людей одужали від коронавірусу. Повторні лабораторні тести підтвердили одужання від Covid-19. Загалом у місті зафіксовано 9 випадків одужання.
Про це повідомив мер Кременчука
Віталій Малецький.
22:43
-
23 квітня
У Житомирській області за останню добу лабораторно підтвердили п’ять нових випадків коронавірусу. Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
За його словами, всього в області зафіксовано 309 випадків зараження коронавірусом.
22:40
-
23 квітня
У Рівненській області на коронавірус захворіли 109 медиків, серед яких 26 лікарів
Станом на вечір 23 квітня на Рівненщині зареєстровано 420 випадків захворювання на Covid-19, зокрема, у 109 медпрацівників.
За останню добу підтверджено 18 нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це на своїй сторінці Facebook повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.
22:38
-
23 квітня
У Донецькій області зафусували
три нові випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Пацієнти із різних міст та різного віку. Це 28-річний чоловік з Миколаївки, 43-річна жінка із Покровська і 60-річна жінка з Костянтинівки.
Усі вони повернулися з Росії, після чого перебували на самоізоляції.
22:36
-
23 квітня
У Кіровоградській області 10 медпрацівників вилікувались від Covid-19. Загалом в області одужала 31 людина.
Про це 23 квітня повідомили у прес-службі Кіровоградської ОДА.
Зазначається, що лише за минулу добу від коронавірусу вилікувались шестеро людей.
Загалом на Кіровоградщині зафіксовано 258 підтверджених випадків коронавірусу.
16:17
-
23 квітня
Україна йде помірним сценарієм поширення Covid-19. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Закарпатську область.
Він відвідав обласну клінічну лікарню імені Андрія Новака, яку визначено однією з опорних для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.
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