Лікування коронавірусу в Києві коштуватиме від п’яти до 15 тис. грн за добу лікування.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.

Він підкреслив, що лікування в стаціонарі обходиться пацієнту безкоштовно.

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Якщо людині не потрібна госпіталізація і вона лікується вдома під контролем лікарів, тоді ліки купуються за свій рахунок.

Кличко сказав, що визначити єдину вартість лікування неможливо через різні ступені складності перебігу хвороби.

Нагадаємо, за інформацією ВООЗ, при лікуванні Covid-19 антибіотики не ефективні. В даний час для профілактики або лікування коронавірусу в світі не існує вакцини.