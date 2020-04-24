Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 24 квітня на коронавірус захворіли ще 63 особи.

Загалом у столиці 1 122 підтверджених випадків Covid-19.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +5

Шевченкiвський +4

Солом’янський +6

Дніпровський +9

Святошинський +7

Деснянський +9

Подільський +4

Голосіївський +9

Оболонський +8

Дарницький +2

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Нагадаємо, станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.

З них 193 летальні, 601 пацієнт вилікувався.