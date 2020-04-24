Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 24 квітня на коронавірус захворіли ще 63 особи.
Загалом у столиці 1 122 підтверджених випадків Covid-19.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +5
- Шевченкiвський +4
- Солом’янський +6
- Дніпровський +9
- Святошинський +7
- Деснянський +9
- Подільський +4
- Голосіївський +9
- Оболонський +8
- Дарницький +2
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Нагадаємо, станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.
З них 193 летальні, 601 пацієнт вилікувався.