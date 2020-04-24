PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 24 квітня на коронавірус захворіли ще 63 особи.

Загалом у столиці 1 122 підтверджених випадків Covid-19.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

  • Печерський +5
  • Шевченкiвський +4
  • Солом’янський +6
  • Дніпровський +9
  • Святошинський +7
  • Деснянський +9
  • Подільський +4
  • Голосіївський +9
  • Оболонський +8
  • Дарницький +2

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

Нагадаємо, станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.

З них 193 летальні, 601 пацієнт вилікувався.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка