PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Коронавірус у Криму: окупанти визнали – темпи поширення вищі, ніж у Москві

Росія ретельно приховує інформацію про захворювання на коронавірусну інфекцію серед своїх військовослужбовців на території окупованого Криму, водночас визнала, що темпи поширення Covid-19 на півострові вищі, ніж у Москві, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Поки що окупанти повідомили про понад 50 хворих на коронавірус в Криму.

– На усіх тимчасово окупованих територіях – і на Донбасі, і в Криму – спостерігається гостра нестача медичного персоналу для супроводу хворих, а також поширення коронавірусу серед військових окупаційних контингентів, що ретельно приховується, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Так звані очільники Криму публічно закликали росіян не їхати до Криму.

– Такий стан викликає невдоволення місцевого населення, зафіксовано акти вандалізму проти автомобілів, що мають не кримські реєстраційні номерні знаки, – наголошується у заяві українського відомства.

Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 187 осіб померли, а 504 пацієнта одужали. За добу виявлено 578 нових випадків.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка