Коронавірус у Криму: окупанти визнали – темпи поширення вищі, ніж у Москві

Росія ретельно приховує інформацію про захворювання на коронавірусну інфекцію серед своїх військовослужбовців на території окупованого Криму, водночас визнала, що темпи поширення Covid-19 на півострові вищі, ніж у Москві, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Поки що окупанти повідомили про понад 50 хворих на коронавірус в Криму.

– На усіх тимчасово окупованих територіях – і на Донбасі, і в Криму – спостерігається гостра нестача медичного персоналу для супроводу хворих, а також поширення коронавірусу серед військових окупаційних контингентів, що ретельно приховується, – йдеться у повідомленні.

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Так звані очільники Криму публічно закликали росіян не їхати до Криму.

– Такий стан викликає невдоволення місцевого населення, зафіксовано акти вандалізму проти автомобілів, що мають не кримські реєстраційні номерні знаки, – наголошується у заяві українського відомства.

Станом на 09.30 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 187 осіб померли, а 504 пацієнта одужали. За добу виявлено 578 нових випадків.