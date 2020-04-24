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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 477 осіб.

З них 193 летальних, 601 пацієнт вилікувався.

Коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 370 випадків;
  • Волинська область — 203 випадки;
  • Дніпропетровська область — 195 випадків;
  • Донецька область — 24 випадки;
  • Житомирська область — 309 випадків;
  • Закарпатська область — 260 випадків;
  • Запорізька область — 163 випадки;
  • Івано-Франківська область — 684 випадки;
  • Кіровоградська область — 283 випадки;
  • м. Київ — 1122 випадки;
  • Київська область — 505 випадків;
  • Львівська область — 298 випадків;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 169 випадків;
  • Полтавська область — 161 випадок;
  • Рівненська область — 437 випадків;
  • Сумська область — 90 випадків;
  • Тернопільська область — 532 випадки;
  • Харківська область — 118 випадків;
  • Херсонська область — 77 випадків;
  • Хмельницька область — 65 випадків;
  • Чернівецька область — 1199 випадків;
  • Черкаська область — 234 випадки;
  • Чернігівська область — 19 випадків.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Коронавірус в Україні - статистика МОЗ та карта поширення по областям

Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні, який був введений через поширення Covid-19.

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