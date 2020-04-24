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Факти / Україна

Коронавірус в ЗСУ: 51 хворий, 2 летальних випадки

У Збройних силах України зареєстровано 51 випадок захворювання на коронавірус.

– На 07.00 24 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 51 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 15 осіб одужали та 2 летальних випадки.

На ізоляції (зокрема самоізоляції)  перебувають 342 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 42 особи, – повідомили у ЗСУ.

Читайте: Коронавірус в світі: статистика та карта поширення

За минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на коронавірус.

Чотири хворих лікуються в медичних закладах, а один – на самоізоляції.

Нагадаємо, станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.

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