Коронавірус в ЗСУ: 51 хворий, 2 летальних випадки

У Збройних силах України зареєстровано 51 випадок захворювання на коронавірус.
– На 07.00 24 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 51 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 15 осіб одужали та 2 летальних випадки.
На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 342 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 42 особи, – повідомили у ЗСУ.
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За минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на коронавірус.
Чотири хворих лікуються в медичних закладах, а один – на самоізоляції.
Нагадаємо, станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.