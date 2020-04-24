У Київській області триває перевірка санітарно-епідеміологічного стану ще у двох гуртожитках, де виявлені хворі на коронавірус, повідомив в. о. голови Київської ОДА Василь Володін.

Один гуртожиток розташований у селі Петропавліське Бориспільського району. У ньому проживає інфікована медпрацівниця. Вона разом з родиною перебуває в окремому крилі з власною кухнею та санвузлом.

Усього там 43 мешканці. Клінічних проявів хвороби вони не мають, у всіх взяли зразки для ПЛР-тестів.

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Також перевіряють гуртожиток у смт Гостомель. Хворий один з мешканців – військовослужбовець. Наразі він у інфекційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні.

Чоловік проживає у блоці разом з двома членами родини. Кухня та санвузол у родини окремі. У членів родини, яка перебуває на самоізоляції, також взяли необхідні аналізи.

Нагадаємо, раніше коронавірус у Вишневому виявили у 78 із 224 мешканців гуртожитку. Серед інфікованих є 16 дітей віком до 17 років. Три пацієнти перебувають у лікарні.