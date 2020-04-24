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Факти / Україна / Політика

Не час для конфліктів: Саакашвілі про взаємини з Аваковим

Колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявляє, що у нього немає конфлікту з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

– Немає в мене конфлікту. Зараз не час для конфліктів, – сказав Саакашвілі перед засіданням фракції Слуга народу, відповідаючи на питання чи є у нього зараз конфлікт з Аваковим.

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Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 24 квітня о 13.00. На сайті парламенту опублікована офіційна повістка дня, проте в кулуарах подейкують ще й про одне кадрове призначення. Йдеться про Міхеіла Саакашвілі, якого президент України Володимир Зеленський пропонує на посаду віце-прем’єра з реформ.

Крім того, один пленарний день може вмістити два позачергових засідання: одне – на вимогу президента, друге – з ініціативи депутатів.

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