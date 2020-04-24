24 квітня о 13.00 Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Крім того, один пленарний день може вмістити два позачергових засідання: одне – на вимогу президента, друге – з ініціативи депутатів.

За словами голови фракції Слуга народу Євгенії Кравчук, депутати можуть розглянути створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Відповідний пункт також є у порядку денному.

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Загалом на повістці для у депутатів розгляд регламенту Верховної Ради, змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім цього парламентарі розглядатимуть законопроект про внутрішній водний транспорт.





Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, коли Верховна Рада повернеться до звичного режиму роботи.

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