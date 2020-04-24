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Факти / Україна / Політика

Саакашвілі проводить зустріч із фракцією Слуга народу

Екс-президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі запросили до офісу партії Слуга народу. Наразі там триває його зустріч з народними депутатами.

– Ми хочемо почути його план, поставити питання, і лише після цього зможемо визначитися, чи є більшість голосів у фракції, – раніше заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Тільки за таких умов, за її словами, питання його призначення на посаду віце-прем’єра з питань реформ виноситиметься на розгляд парламенту.

Читайте: Экс-президент Грузии и глава Одесской ОГА: что известно о Михеиле Саакашвили

Раніше перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко прогнозував, що голосування за кандидатуру Саакашвілі може відбутися лише наступного тижня.

Днями президент Володимир Зеленський провів зустріч із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, під час якої запропонував йому поділитися своїми ідеями щодо реформ в Україні з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою.

Джерело: Укрінформ

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