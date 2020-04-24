PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Це провокація: Цушко про можливе призначення заступником міністра фінасів

Василь Цушко прокоментував інформацію про те, що він претендує на посаду заступника міністра фінансів. Він назвав це провокацією.

Хоча Василь Цушко не відповів на жодне уточнююче запитання і став коментувати ситуацію тільки до кінця дня, попри те, що новина про його можливе призначення з’явилася ще вранці.

Читайте: Саакашвілі може стати віце-прем’єром з питань реформ

Нагадаємо, 24 квітня екс-міністр економіки Василь Цушко подав декларація про доходи за 2019 рік.

У ній він вказав місцем майбутньої роботи Міністерство фінансів України, а посаду, на яку претендує, – заступник міністра.

Що відомо про Василя Цушко, раніше писали Факти ICTV.

Джерело: Новое время

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка