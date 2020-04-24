Це провокація: Цушко про можливе призначення заступником міністра фінасів

Василь Цушко прокоментував інформацію про те, що він претендує на посаду заступника міністра фінансів. Він назвав це провокацією.

Хоча Василь Цушко не відповів на жодне уточнююче запитання і став коментувати ситуацію тільки до кінця дня, попри те, що новина про його можливе призначення з’явилася ще вранці.

Читайте: Саакашвілі може стати віце-прем’єром з питань реформ

Нагадаємо, 24 квітня екс-міністр економіки Василь Цушко подав декларація про доходи за 2019 рік.

У ній він вказав місцем майбутньої роботи Міністерство фінансів України, а посаду, на яку претендує, – заступник міністра.

Що відомо про Василя Цушко, раніше писали Факти ICTV.