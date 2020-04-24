Райцентр Олешки та селища Малі Копані і Ліві Солонці на Херсонщині на вихідні закриють на в’їзд-виїзд.
Там проводитимуть посилені карантинні заходи, повідомив Вадим Чабан, заступник голови ОДА.
– Це пов’язано з виявленням в Олешківському районі двох нових випадків захворювання на коронавірус і в цілому з рівнем захворюваності, – каже Чабан.
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Рішення 24 квітня прийняла обласна комісія з питань ТЕБ та НС.
Нагадаємо, у Херсонській області зафіксували другу смерть від коронавірусу.