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Факти / Україна / Суспільство

У Херсонській області через коронавірус три населені пункти закриють на вихідні

Райцентр Олешки та селища Малі Копані і Ліві Солонці на Херсонщині на вихідні закриють на в’їзд-виїзд.

Там проводитимуть посилені карантинні заходи, повідомив Вадим Чабан, заступник голови ОДА.

– Це пов’язано з виявленням в Олешківському районі двох нових випадків захворювання на коронавірус і в цілому з рівнем захворюваності, – каже Чабан.

Читайте: На Херсонщині чотири населені пункти закривають на карантин

Рішення 24 квітня прийняла обласна комісія з питань ТЕБ та НС.

Нагадаємо, у Херсонській області зафіксували другу смерть від коронавірусу.

 

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