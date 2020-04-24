У Києві за добу підтвердили ще 63 випадки коронавірусу, загальна кількість зросла до 1 122 осіб. Кількість летальних випадків зросла до 20.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Захворіли:
- 22 жінки віком від 21 до 82 років;
- 35 чоловіків віком від 18 до 87 років;
- шість хлопчиків віком від 6 до 14 років.
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Серед інфікованих Covid-19 – три медики.
До лікарень госпіталізували 20 осіб. Решта лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Нагадаємо, станом на 24 квітня в Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусу, з них — 193 летальних, 601 пацієнт одужав.