У Києві за добу підтвердили ще 63 випадки коронавірусу, загальна кількість зросла до 1 122 осіб. Кількість летальних випадків зросла до 20.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Захворіли:

22 жінки віком від 21 до 82 років;

35 чоловіків віком від 18 до 87 років;

шість хлопчиків віком від 6 до 14 років.

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Серед інфікованих Covid-19 – три медики.

До лікарень госпіталізували 20 осіб. Решта лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Нагадаємо, станом на 24 квітня в Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусу, з них — 193 летальних, 601 пацієнт одужав.