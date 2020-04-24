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Факти / Україна

У Миколаєві запровадили обмеження на відвідування кладовищ

У Миколаєві закрили кладовища на карантин. Обмеження діятимуть з 24 квітня до 11 травня 2020 року.

Відповідне рішення погодив виконавчий комітет міської ради.

– З 24 квітня до 11 травня 2020 року закрити для відвідування громадян кладовища на території міста Миколаєва.

Виняток становлять випадки поховання померлого, за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил.

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Дозволяється участь не більше ніж 10 осіб і забезпечення відстані між присутніми не менше ніж 1,5 метри.

Наразі у Миколаєві зафіксовано 103 випадки коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, для запобігання поширенню коронавірусу кладовища Одеси закривають на період проведення карантинних заходів.

Джерело: міська рада Миколаєва 

Фото: Dreamstime

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