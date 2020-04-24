У одеському будинку для літніх людей зафіксували спалах коронавірусу. В установі захворіли одразу п’ятеро осіб, з них три медпрацівника.

За словами головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, перший випадок захворювання у будинку для літніх людей зафіксували ще 17 квітня.

Після вивчення і встановлення контактів коронавірус виявили ще у чотирьох людей.

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За словами Гончарова, спалах став можливим через недотримання санітарно-протиепідемічного режиму у будинку для літніх людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одеській області через спалах коронавірусу закрили цілу лікарню. На двотижневий карантин відправили лікарню міста Подільськ.