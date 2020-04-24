Житель Сумської області, який під час перебування за кордоном захворів на коронавірус, після повернення не дотримався самоізоляції та заразив 24 людини, одна особа померла.

Хворий вирішив не сидіти вдома, а відвідати близьких.

– Людина, не подумавши, з’їздивши за кордон, відпочивши і знаючи, що вона повинна бути 14 днів на самоізоляції, вирішила все-таки відвідати своїх рідних. У результаті, ми отримали 6 сімейних осередків, у яких захворіли 24 людини та одна людина померла, – розповів заступник директора Сумського лабораторного центру Михайло Мацюк.

Читайте: У селі Козацьке на Сумщині через Covid-19 ввели карантин та встановили три КПП

Нині у поліції з’ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, у Конотопі Сумської області від коронавірусу померла літня жінка, пізніше вірус виявили у її родичів.