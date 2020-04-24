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Факти / Україна / Суспільство

У Сумській області хворий на Covid-19 заразив 24 людини, одна особа померла

Житель Сумської області, який під час перебування за кордоном захворів на коронавірус, після повернення не дотримався самоізоляції та заразив 24 людини, одна особа померла.

Хворий вирішив не сидіти вдома, а відвідати близьких.

– Людина, не подумавши, з’їздивши за кордон, відпочивши і знаючи, що вона повинна бути 14 днів на самоізоляції, вирішила все-таки відвідати своїх рідних. У результаті, ми отримали 6 сімейних осередків, у яких захворіли 24 людини та одна людина померла, – розповів заступник директора Сумського лабораторного центру Михайло Мацюк.

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Нині у поліції з’ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, у Конотопі Сумської області від коронавірусу померла літня жінка, пізніше вірус виявили у її родичів.

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