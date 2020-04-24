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Факти / Україна / Суспільство

У Тернополі у священика УПЦ МП і його дружини виявили Covid-19

У Тернополі коронавірус виявили у священослужителя храму Української православної церкви Московського патріархату. Діагноз підтвердило ПЛР-тестування.

Крім того, на Covid-19 захворіла і дружина священнослужителя.

– Священнослужителя та його дружину госпіталізували до Тернопільської лікарні швидкої допомоги, – йдеться у повідомленні.

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Станом на 24 квітня 2020 року коронавірус підтвердили у 37 терпонолян, 5 жителів міста одужали.

Нагадаємо, на Великдень у Тернопільській області було зафіксоване порушення карантинних заходів. Незважаючи розпорядження уряду і карантин, у святковий день у Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулася служба за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

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