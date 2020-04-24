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Факти / Україна / Суспільство

У Вінниці на Covid-19 захворіла працівниця фабрики з виробництва масок

У Вінниці на швейній фабриці Володарка, яка під час пандемії коронавірусу стала шити захисні костюми та маски для медиків, у працівників підозрюють коронавірус.

За інформацією самих співробітників підприємства, на Covid-19 захворіла їхня колега, у інших працівників відібрали аналізи для тестування, але результати поки не повідомляють.

– Нам не повідомляють про результати. Щось замовчують? У кожного з нас діти і старенькі батьки, ми хвилюємося. Не кажуть, чи буде фабрика працювати, чи закриють на два тижні, – повідомили швеї місцевому виданню.

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Керівництво ПрАТ Володарка говорить про підозру на коронавірус у їхньої працівниці. Якщо тестування підтвердить вірус у неї чи її колег, цех закриють.

– Після великодніх свят отримали таку новину… Декілька днів не працюємо. Якщо інформація підтвердиться, закриємо на карантин один цех, де працювала жінка, яка захворіла, – повідомив голова правління ПрАТ Володарка Роман Гавриш.

Нагадаємо, через коронавірус у Вінниці закрили онкологічний центр.

Джерело: 33 канал

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