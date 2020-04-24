Станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.

З них 193 летальні, 601 пацієнт вилікувався.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що серед нових хворих – 28 дітей та 98 медпрацівників.

За його словами, 6 хворих померли та 96 пацієнтів одужали, зокрема 13 дітей.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 370 випадків;

Волинська область — 203 випадки;

Дніпропетровська область — 195 випадків;

Донецька область — 24 випадки;

Житомирська область — 309 випадків;

Закарпатська область — 260 випадків;

Запорізька область — 163 випадки;

Івано-Франківська область — 684 випадки;

Кіровоградська область — 283 випадки;

м. Київ — 1 122 випадки;

Київська область — 505 випадків;

Львівська область — 298 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Одеська область — 169 випадків;

Полтавська область — 161 випадок;

Рівненська область — 437 випадків;

Сумська область — 90 випадків;

Тернопільська область — 532 випадки;

Харківська область — 118 випадків;

Херсонська область — 77 випадків;

Хмельницька область — 65 випадків;

Чернівецька область — 1199 випадків;

Черкаська область — 234 випадки;

Чернігівська область — 19 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Нагадаємо, в Україні до 11 травня діє карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.