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Факти / Україна

В Україні 477 нових хворих на коронавірус, загалом – 7 647

Станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.

З них 193 летальні, 601 пацієнт вилікувався.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що серед нових хворих – 28 дітей та 98 медпрацівників.

За його словами, 6 хворих померли та 96 пацієнтів одужали, зокрема 13 дітей.

Коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 370 випадків;
  • Волинська область — 203 випадки;
  • Дніпропетровська область — 195 випадків;
  • Донецька область — 24 випадки;
  • Житомирська область — 309 випадків;
  • Закарпатська область — 260 випадків;
  • Запорізька область — 163 випадки;
  • Івано-Франківська область — 684 випадки;
  • Кіровоградська область — 283 випадки;
  • м. Київ — 1 122 випадки;
  • Київська область — 505 випадків;
  • Львівська область — 298 випадків;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 169 випадків;
  • Полтавська область — 161 випадок;
  • Рівненська область — 437 випадків;
  • Сумська область — 90 випадків;
  • Тернопільська область — 532 випадки;
  • Харківська область — 118 випадків;
  • Херсонська область — 77 випадків;
  • Хмельницька область — 65 випадків;
  • Чернівецька область — 1199 випадків;
  • Черкаська область — 234 випадки;
  • Чернігівська область — 19 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Нагадаємо, в Україні до 11 травня діє карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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