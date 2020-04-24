Екс-міністр економіки Василь Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля.

Про це свідчить його декларація про доходи за 2019 рік.

У декларації Цушко вказав місцем майбутньої роботи Міністерство фінансів України, а посаду, на яку претендує – заступник міністра.

Біографія Василя Цушка:

Василь Цушко народився в Одеській області. Вищу освіту здобув у сільськогосподарському інституті на економічному факультеті.

У 1994 році він став депутатом Верховної Ради і приєднався до Соціалістичної партії Олександра Мороза.

Депутатом він працював у банківському та фінансовому комітеті.

Після Помаранчевої революції в 2004 році обійняв посаду губернатора Одеської області за квотою Соціалістичної партії.

Після парламентських виборів і створення широкої коаліції Соцпартії і Партії регіонів Цушко очолив Міністерство внутрішніх справ. Тоді його називали одним з ідеологів коаліції.

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Під час загострення протистояння силових органів, підконтрольних президенту Віктору Ющенку і прем’єру Віктору Януковичу, Цушко став на бік останнього і допомагав тому в боротьбі з президентом. Тоді відбулося силове протистояння за контроль над прокуратурою між міліцією і держохороною, яка була на боці президента.

В інтерв’ю Цушко розповідав, що в 2007 році врятував Януковича і Азарова від арешту.

Після вирішення політичної кризи і перевиборів Цушко пішов у відставку.

У 2009 році взяв участь у виборчій кампанії в команді Януковича. Після його перемоги Цушко отримав посаду міністра економіки, пропрацювавши на ній до грудня 2010 року.

17 грудня 2010 року Цушко став головою антимонопольного комітету, де працював до відсторонення Януковича.

У 2014 році він балотувався на президентських виборах, але зняв свою кандидатуру.

Зараз Цушко є заступником голови Соцпартії Олександра Мороза.

Декларація Василя Цушка:

Цушко вказав 8 178 грн зарплати в ТОВ Українська сировина ЛТД. Незважаючи на дохід, в його власності є автомобіль Infiniti QX70 2006 року випуску.

Також у нього є квартира в Києві площею 115 квадратних метрів.

Цушко володіє земельною ділянкою в Одеській області площею 26 300 квадратних метрів і ділянкою в селі Проців Київської області розміром в 1200 квадратних метрів.

Нагадаємо, 30 березня колишній заступник глави Адміністрації президента України та екс-заступник міністра фінансів України Сергій Марченко очолив Мінфін.