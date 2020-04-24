Виплати медикам до 300%: Кабмін затвердив тарифи на лікування хворих Covid-19

Кабінет міністрів затвердив тарифи на лікування хворих Covid-19, які регулюють оплату медустановам послуг із діагностики, лікування і транспортування пацієнтів.
Ухваленою постановою затверджено чотири пакети:
- стаціонарна допомога пацієнтам із Covid-19;
- екстрена медична допомога пацієнтам із підозрою і встановленим захворюванням Covid-19;
- медична допомога, що надається мобільними медичними бригадами, створеними для реагування на коронавірусну хворобу;
- стаціонарна медична допомога під час коронавірусу, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 року.
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Постанова також дозволить почати виплачувати надбавки в 300% заробітної плати медикам.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що після епідемії коронавірусу в Україні потрібно змінювати підхід до медичної реформи.