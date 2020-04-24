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Факти / Україна

Я задоволений тим, як працює карантин в Україні – Ляшко

Система охорони здоров’я України наразі справляється із зростанням хворих на коронавірус.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі Право на владу.

– Я задоволений тим, як працює карантин в Україні. Оскільки ми сьогодні маємо результат зростання кількості коронавірсної хвороби, з яким справляється система охорони здоров’я, – сказав Ляшко.

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Однак, за його словами, карантин в Україні продовжено, оскільки раніше було зафіксовано порушення карантинних заходів.

– Так, ми фіксуємо певні порушення карантинних заходів, які дають певні спалахи, але не пікове зростання…

Тому і продовжено карантині заходи до 11 числа, оскільки були певні порушення карантинних заходів, які можуть дати свій результат, – заявив Ляшко.

За словами мера Києва Віталія Кличка, пік захворюваності на коронавірус у столиці прогнозують на початок травня.

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