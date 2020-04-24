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Факти / Україна

За добу в Києві дев’ять священиків захворіли на коронавірус

За добу в Києві зафіксовано дев’ять випадків зараження коронавірусом серед священиків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, священики служили в трьох різних храмах Києва.

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Священики інфіковані Covid-19:

  • П’ятеро – з Києво-Печерської лаври;
  • Троє – з Покровського Голосіївського монастиря;
  • Один – з жіночого монастиря Святого Пантелеймона.

Нагадаємо, у Києві за добу підтвердили ще 63 випадки коронавірусу, загальна кількість зросла до 1 122 осіб. Кількість летальних випадків зросла до 20.

Всього в Україні зафіксовано 7 647 осіб інфікованих Covid-19.

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