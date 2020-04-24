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Факти / Україна / Суспільство

За кордоном 161 українець лікується від Covid-19, 7 осіб померли – МЗС

За кордоном 161 українець лікується від коронавірусу, а 16 724 громадянина звернулися за допомогою до посольств України.

Найбільше українців лікуються від Covid-19 у Італії та Греції, звітує МЗС.

  • Австралія – 1
  • Австрія – 3
  • Греція – 12
  • Іспанія – 4
  • Італія – 121
  • Мальта 1
  • Нігерія – 1
  • Португалія – 1
  • РФ – 2
  • Сербія – 1
  • США – 2
  • Таїланд – 1
  • ФРН – 1
  • Швеція – 1
  • Швейцарія – 1
  • Японія – 4

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Водночас 56 громадян України одужали від коронавірусу за кордоном, з них найбільше у Греції – 22 людини, 7 українців померли від вірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 50 українців вилікувалися від коронавірусу за кордоном. Як звітувало МЗС, набільше тих, хто одужав, було у Греції та у Польщі.

Джерело: МЗС

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