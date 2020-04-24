За кордоном 161 українець лікується від коронавірусу, а 16 724 громадянина звернулися за допомогою до посольств України.

Найбільше українців лікуються від Covid-19 у Італії та Греції, звітує МЗС.

Австралія – 1

Австрія – 3

Греція – 12

Іспанія – 4

Італія – 121

Мальта 1

Нігерія – 1

Португалія – 1

РФ – 2

Сербія – 1

США – 2

Таїланд – 1

ФРН – 1

Швеція – 1

Швейцарія – 1

Японія – 4

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Водночас 56 громадян України одужали від коронавірусу за кордоном, з них найбільше у Греції – 22 людини, 7 українців померли від вірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 50 українців вилікувалися від коронавірусу за кордоном. Як звітувало МЗС, набільше тих, хто одужав, було у Греції та у Польщі.