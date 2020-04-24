За кордоном 161 українець лікується від коронавірусу, а 16 724 громадянина звернулися за допомогою до посольств України.
Найбільше українців лікуються від Covid-19 у Італії та Греції, звітує МЗС.
- Австралія – 1
- Австрія – 3
- Греція – 12
- Іспанія – 4
- Італія – 121
- Мальта 1
- Нігерія – 1
- Португалія – 1
- РФ – 2
- Сербія – 1
- США – 2
- Таїланд – 1
- ФРН – 1
- Швеція – 1
- Швейцарія – 1
- Японія – 4
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Водночас 56 громадян України одужали від коронавірусу за кордоном, з них найбільше у Греції – 22 людини, 7 українців померли від вірусу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 50 українців вилікувалися від коронавірусу за кордоном. Як звітувало МЗС, набільше тих, хто одужав, було у Греції та у Польщі.