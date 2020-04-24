24 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання “законодавчого спаму”.
Закон прийняв парламент 16 квітня.
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Цей документ про внесення змін до регламенту Верховної Ради з протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури і в закон про місцеве самоврядування.
До речі, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив йому займатися питанням переговорів з Міжнародним валютним фондом.