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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав закон про запобігання “законодавчого спаму”

24 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання “законодавчого спаму”.

Закон прийняв парламент 16 квітня.

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Цей документ про внесення змін до регламенту Верховної Ради з протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури і в закон про місцеве самоврядування.

До речі, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив йому займатися питанням переговорів з Міжнародним валютним фондом.

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