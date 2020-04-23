Звільнення лікарів та аванс до 2 тис. грн: медицина в Україні на межі катастрофи

Українським медикам виплатили в квітні мізерний аванс, а в деяких регіонах і зовсім збираються скорочувати штат.

Керівник Дніпропетровської лікарні оголосила голодування, тому що їй нічим виплатити зарплату 160 працівникам. За її словами, у лікарні крім зарплат є й інші витрати такі як медикаменти, продукти харчування тощо.

За її словами, на рахунку лікарні немає грошей.

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– Ми отримали 237 тис. Цього ледь вистачило для того, щоб виплатити аванс персоналу. Це менше ніж тисяча гривень. Це десь 700-800 грн одній людині на руки, – сказала вона.

Медики інших лікарень у квітні отримали аванс, який не дотягує і до 2 тис. грн.

– Така фінансова катастрофа – через зволікання чиновників. З початку квітня всі лікарні країни перейшли на нову систему фінансування. Як і в сімейній медицині, профільні лікарні повинні отримувати гроші за кількість пацієнтів. Але за останній місяць перед стартом реформи в міністерстві не ухвалили необхідних рішень, та ще й карантин скасував заплановані операції. Тому довелося вже зараз спішно рятувати ситуацію. Лікарням вирішили перерахувати 60% грошей за старою схемою, а вже решту повинні заплатити за кількість вилікуваних людей. Чому гроші надходять нерівномірно і як їх витрачають? Це питання до Міністерства охорони здоров’я та керівників лікарень, – йдеться в сюжеті.

У Запоріжжі збираються звільняти медиків через фінансову дірку. Таким чином з 154 бригад швидкої допомоги повинні залишити 110, оскільки на їх обслуговування потрібно 67 млн грн, яких немає.

Обіцяного підвищення на 300% ще не відбулося.

– Медики отримали аванс у квітні, звичайно, він ще нічого не містить, тому що у нас бюджету не було і ми не мали ще джерела і ресурсу, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Найближчим часом в МОЗ планують провести аудит, щоб виправити помилки в нарахуваннях.

Нагадаємо, 15 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Кабмін виділить регіонам кошти з державного бюджету на доплату медичним працівникам, які борються з коронавірусом.