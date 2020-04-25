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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

Станом на 09.30 24 квітня в Україні зафіксували 7 647 випадків Covid-19. За добу захворіли 477 людей.

З них 193 летальних, 601 пацієнт вилікувався.

Читайте: Карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020

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09:59 - 25 квітня

Лабораторним центром Міністерство охорони здоров’я України підтверджено коронавірус у 169 мешканців Одещини. За тиждень кількість пацієнтів зросла на 72 особи.

Наймолодшому пацієнту — 9 місяців, найстаршому — 87 років.
Зафіксовано три летальних випадки.

Найбільші спалахи спостерігаються у місті Одеса — 50 випадків, Подільську — 46 випадків та Біляївському районі — 26 випадків.

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08:55 - 25 квітня

Станом на ранок 25 квітня на Рівненщині зареєстрований 21 новий випадок коронавірусу.

Серед хворих:

  • 10 жителів з м. Рівне;
  • один з Корецького району (с. Старий Корець);
  • один з Радивилівського району (с. Опарипси);
  • один з с. Городок
  • вісім – з с. Зоря).

Наразі на перевірці у Рівненському обласному лабораторному центрі 97 зразків для ПЛР-тестування.

Всього на Рівненщині зареєстровано 484 випадки захворювання.

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23:28 - 24 квітня
У Дніпропетровській області діагностовано 17 нових випадків коронавірусу

На Дніпропетровщині 17 нових випадків коронавірусу.Інфекція підтвердилася у 7 жителів Дніпра, по 4 – у жителів Кривого Рогу та Апостолівського району. Також захворіли по одній людині з Дніпровського і П’ятихатського районів.

Станом на 22:00 в Дніпропетровській області 241 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. 11 осіб одужали.

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23:23 - 24 квітня
У Житомирській області зафіксували 28 нових випадків коронавірусу

Всього в області лабораторно підтверджено 337 випадків зараження.

24 квітня в Житомирській області підтвердили 28 нових випадків захворювання коронавірусом у жителів області. Зараз в регіоні вже 337 зареєстрованих діагнозів.

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22:15 - 24 квітня
У Донецькій області діагностовано 3 нових випадки інфікування коронавірусом

Три нові випадки коронавірусу в Донецькій області: два в Маріуполі, один в Бахмуті.

У Маріуполі коронавірусну хворобу за результатами ПЛР-дослідження діагностували у 62-річної жінки та 52-річного чоловіка.

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20:30 - 24 квітня
На Рівненщині підтверджено 10 нових випадків захворювання на коронавірус

На Рівненщині зареєстровано 463 випадки захворювання на коронавірус. З них 12 летальних і 41 людина одужала.

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19:19 - 24 квітня
В Черкаській області 235 підтверджених випадків коронавірусу

17 осіб перебуває в тяжкому стані в обласній лікарні. 11 із них – із складною супутньою серцево-судинною патологією. Одужали – 64 особи.

Обласний лабораторний центр із початку карантину провів 4363 ПЛР-тестувань. За крайню добу – 279.

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19:15 - 24 квітня
На Дніпропетровщині 224 людини захворіли на коронавірус

Станом на 24.04.2020 загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв коронавірусу по областi складає 224 випадки.

У Дніпрі зафіксовано 12 нових випадків, у Дніпровському районі – 3, у місті Кривий Ріг – 10, у Першотравневську 3 нових випадків.

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17:35 - 24 квітня

У третій міській лікарні Черкас закрили неврологічне відділення: шість пацієнтів та 10 осіб медперсоналу інфіковані Covid-19.

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17:31 - 24 квітня

У Київській області триває перевірка санітарно-епідеміологічного стану ще у двох гуртожитках, де виявлені хворі на коронавірус, повідомив в. о. голови Київської ОДА Василь Володін.

Один гуртожиток розташований у селі Петропавліське Бориспільського району. У ньому проживає інфікована медпрацівниця. Вона разом з родиною перебуває в окремому крилі з власною кухнею та санвузлом.

Усього  там 43 мешканці. Клінічних проявів хвороби вони не мають, у всіх взяли зразки для ПЛР-тестів.

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