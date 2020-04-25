У Києві станом на 25 квітня на коронавірус захворіли ще 37 осіб.

Загалом у столиці 1 159 підтверджених випадків Covid-19.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +1

Шевченкiвський +7

Солом’янський +2

Дніпровський +6

Святошинський +0

Деснянський +8

Подільський +4

Голосіївський +1

Оболонський +2

Дарницький +8

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