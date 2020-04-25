У Києві станом на 25 квітня на коронавірус захворіли ще 37 осіб.
Загалом у столиці 1 159 підтверджених випадків Covid-19.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +1
- Шевченкiвський +7
- Солом’янський +2
- Дніпровський +6
- Святошинський +0
- Деснянський +8
- Подільський +4
- Голосіївський +1
- Оболонський +2
- Дарницький +8
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