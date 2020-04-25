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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 в областях

Станом на 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусу.

З них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.

Найбільша кількість інфікованих у Чернівецькій області.

ЧитайтеКарта поширення коронавірусу в світі (ОНЛАЙН)

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 1308 випадків;
  • Івано-Франківська область — 700 випадків;
  • Тернопільська область — 565 випадків;
  • Київська область — 519 випадків;
  • Рівненська область — 483 випадки;
  • Вінницька область — 377 випадків;
  • Житомирська область — 337 випадків;
  • Львівська область — 317 випадків;
  • Кіровоградська область — 306 випадків;
  • Закарпатська область — 286 випадків;
  • Черкаська область — 249 випадків;
  • Дніпропетровська область — 240 випадків;
  • Волинська область — 212 випадки;
  • Одеська область — 183 випадки;
  • Запорізька область — 171 випадок;
  • Полтавська область — 169 випадків;
  • Харківська область — 125 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Сумська область — 94 випадки;
  • Херсонська область — 79 випадків;
  • Хмельницька область — 66 випадків;
  • Луганська область — 28 випадків;
  • Донецька область — 27 випадків;
  • Чернігівська область — 22 випадки.

У Києві зафіксовано 1159 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у США розробили вакцину проти коронавірусу, експериментальну дозу якої отримали перші учасники клінічних випробувань.

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