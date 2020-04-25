Станом на 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусу.

З них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.

Найбільша кількість інфікованих у Чернівецькій області.

Читайте: Карта поширення коронавірусу в світі (ОНЛАЙН)

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 1308 випадків;

Івано-Франківська область — 700 випадків;

Тернопільська область — 565 випадків;

Київська область — 519 випадків;

Рівненська область — 483 випадки;

Вінницька область — 377 випадків;

Житомирська область — 337 випадків;

Львівська область — 317 випадків;

Кіровоградська область — 306 випадків;

Закарпатська область — 286 випадків;

Черкаська область — 249 випадків;

Дніпропетровська область — 240 випадків;

Волинська область — 212 випадки;

Одеська область — 183 випадки;

Запорізька область — 171 випадок;

Полтавська область — 169 випадків;

Харківська область — 125 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Сумська область — 94 випадки;

Херсонська область — 79 випадків;

Хмельницька область — 66 випадків;

Луганська область — 28 випадків;

Донецька область — 27 випадків;

Чернігівська область — 22 випадки.

У Києві зафіксовано 1159 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у США розробили вакцину проти коронавірусу, експериментальну дозу якої отримали перші учасники клінічних випробувань.