Станом на 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусу.
З них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.
Найбільша кількість інфікованих у Чернівецькій області.
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 1308 випадків;
- Івано-Франківська область — 700 випадків;
- Тернопільська область — 565 випадків;
- Київська область — 519 випадків;
- Рівненська область — 483 випадки;
- Вінницька область — 377 випадків;
- Житомирська область — 337 випадків;
- Львівська область — 317 випадків;
- Кіровоградська область — 306 випадків;
- Закарпатська область — 286 випадків;
- Черкаська область — 249 випадків;
- Дніпропетровська область — 240 випадків;
- Волинська область — 212 випадки;
- Одеська область — 183 випадки;
- Запорізька область — 171 випадок;
- Полтавська область — 169 випадків;
- Харківська область — 125 випадків;
- Миколаївська область — 103 випадки;
- Сумська область — 94 випадки;
- Херсонська область — 79 випадків;
- Хмельницька область — 66 випадків;
- Луганська область — 28 випадків;
- Донецька область — 27 випадків;
- Чернігівська область — 22 випадки.
У Києві зафіксовано 1159 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у США розробили вакцину проти коронавірусу, експериментальну дозу якої отримали перші учасники клінічних випробувань.