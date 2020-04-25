Станом на 09.30 25 квітня в Україні зафіксували 8 125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 478 осіб.

З них 201 летальний, 782 пацієнт вилікувався.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 377 випадків;

Волинська область — 212 випадки;

Дніпропетровська область — 240 випадків;

Донецька область — 27 випадків;

Житомирська область — 337 випадків;

Закарпатська область — 286 випадків;

Запорізька область — 171 випадок;

Івано-Франківська область — 700 випадків;

Кіровоградська область — 306 випадків;

м. Київ — 1159 випадків;

Київська область — 519 випадків;

Львівська область — 317 випадків;

Луганська область — 28 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Одеська область — 183 випадки;

Полтавська область — 169 випадків;

Рівненська область — 483 випадки;

Сумська область — 94 випадки;

Тернопільська область — 565 випадків;

Харківська область — 125 випадків;

Херсонська область — 79 випадків;

Хмельницька область — 66 випадків;

Чернівецька область — 1308 випадків;

Черкаська область — 249 випадків;

Чернігівська область — 22 випадки.

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Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні, який був введений через поширення Covid-19.