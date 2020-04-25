Станом на 09.30 25 квітня в Україні зафіксували 8 125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 478 осіб.
З них 201 летальний, 782 пацієнт вилікувався.
Коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 377 випадків;
- Волинська область — 212 випадки;
- Дніпропетровська область — 240 випадків;
- Донецька область — 27 випадків;
- Житомирська область — 337 випадків;
- Закарпатська область — 286 випадків;
- Запорізька область — 171 випадок;
- Івано-Франківська область — 700 випадків;
- Кіровоградська область — 306 випадків;
- м. Київ — 1159 випадків;
- Київська область — 519 випадків;
- Львівська область — 317 випадків;
- Луганська область — 28 випадків;
- Миколаївська область — 103 випадки;
- Одеська область — 183 випадки;
- Полтавська область — 169 випадків;
- Рівненська область — 483 випадки;
- Сумська область — 94 випадки;
- Тернопільська область — 565 випадків;
- Харківська область — 125 випадків;
- Херсонська область — 79 випадків;
- Хмельницька область — 66 випадків;
- Чернівецька область — 1308 випадків;
- Черкаська область — 249 випадків;
- Чернігівська область — 22 випадки.
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