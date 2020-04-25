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Факти / Україна / Суспільство

На Миколаївщині зафіксували другу смерть від коронавірусу

25 квітня на Миколаївщині зафіксували другу смерть від коронавірусної інфекції.

Помер 73-річний мешканець с. Прибужжя Доманівського району.

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Його госпіталізували 18 квітня до КНП Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Станом на 09.15 25 квітня в Україні зафіксували 8 125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 478 людей.

З них 201 летальний випадок, а 782 пацієнти одужали.

Джерело: Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС

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