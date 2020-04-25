Під Дніпром коронавірусом інфіковано 45 жителів ребцентрів

У Дніпропетровській області зафіксовано 54 нових випадки інфікування коронавірусом.

Серед них 45 інфікованих осіб – це мешканці реабілітаційних центрів, які захворіли внаслідок контактів у Першотравенську.

Також 6 нових випадків Covid-19 виявили у Кривому розі, повідомляє Дніпропетровська обласна рада.

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Станом на 15.00 25 квітня загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв коронавірусу в областi складає 294 випадки.

Нагадаємо, в одному з гуртожитків в Олександрівському районі Запоріжжя 11 осіб інфіковано коронавірусом.