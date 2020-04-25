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Факти / Україна

Спочатку для громадян зі спецперепусткою: коли запрацює метро в Києві

У разі вдалої епідеміологічної ситуації метрополітен у Києві відновить свою роботу 31 травня.

Запуск підземки може відбутися не раніше, ніж на третьому етапі плану Кабінету міністрів щодо виходу України з карантину.

– А це може статися тільки через 30 днів після закінчення карантину. Якщо усе піде за планом, то етап запуску підземки заплановано на 31 травня, – йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що першими зможуть користуватися метро після його відкриття лише ті громадяни, які матимуть спецперепустку.

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Усі решта жителі столиці зможуть використовувати цей вид транспорту приблизно з 10 червня.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розробив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

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