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Факти / Україна

Точно в ціль після першого пуску: на Одещині запустили українську ракету

На полігоні в Одеській області відбулися льотні випробування української ракети Вільха-М.

Озброєння випробовували в рамках підготовки до проведення державних випробувань.

Військові здійснили успішний пуск, результатом якого стало влучання в ціль.

– Влучання точно в ціль після першого пуску, – повідомив Генштаб у Facebook і розмістив відео випробувань.

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Вільха-М – український проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км.

Нагадаємо, Міністерство оборони України збільшило у 2020 році фінансування ракетної програми на 300 млн грн порівняно з минулим роком.

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