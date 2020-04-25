Точно в ціль після першого пуску: на Одещині запустили українську ракету

На полігоні в Одеській області відбулися льотні випробування української ракети Вільха-М.
Озброєння випробовували в рамках підготовки до проведення державних випробувань.
Військові здійснили успішний пуск, результатом якого стало влучання в ціль.
– Влучання точно в ціль після першого пуску, – повідомив Генштаб у Facebook і розмістив відео випробувань.
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Вільха-М – український проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км.
Нагадаємо, Міністерство оборони України збільшило у 2020 році фінансування ракетної програми на 300 млн грн порівняно з минулим роком.