У гуртожитку Запоріжжя спалах Covid-19, мер збирає комісію

В одному з гуртожитків в Олександрівському районі Запоріжжя 11 осіб інфіковано коронавірусом.

У зв’язку з виявленням спалаху Covid-19 у гуртожитку мер Запоріжжя Володимир Буряк екстрено збирає міську комісію з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Гуртожиток закрили для проведення санітарної обробки. Усі мешканці найближчим часом пройдуть тест на коронавірус.

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Станом на 25 квітня в Запорізькій області підтверджено 171 випадок Covid-19.

Нагадаємо, в Запоріжжі правоохоронці виписали адмінпротокол на священнослужителя, який проводив службу в місцевому храмі.

Джерело: Запорізька міська рада