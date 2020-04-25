У Карпатах несподівано пішов сніг, як серед зими – відео з Драгобрата

У Закарпатській області 25 квітня, незважаючи на плюсову погоду, пішов сніг.
Очевидець Ігор Борисяк поділився з Фактами ICTV відео весняного снігопаду на відомому курорті Драгобрат.
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На кадрах видно, що несподівані опади рясно покрили перші квіти.
До слова, синоптики прогнозували на Закарпатті опади – але це повинні були бути дощі. У регіоні, згідно з прогнозом погоди на ці вихідні, температура повітря може підніматися до +18°.
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