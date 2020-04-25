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Факти / Україна / Суспільство

У Києві зафіксовано 37 нових випадків коронавірусу

Станом на 25 квітня у Києві зафіксовано 37 нових випадків коронавірусу.

Четверо з хворих – медики. За минулу добу померла одна людина.

Загалом у Києві вже 1159 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Захворіли 22 жінки віком від 26 до 79 років, 11 чоловіків  від 18 до 82 років, 1 дівчина і 3 хлопців віком до 17 років.

Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. За добу видужало 7 киян. Загалом від коронавірусу вилікувалися 60 осіб.

Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні, який був введений через поширення Covid-19.

Джерело: Віталій Кличко

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