В Україні будуть пом’якшувати карантин з інтервалом в 5-14 днів – радник Зеленського

В Україні карантин буде до тих пір, поки пік захворюваності на коронавірус не пройде.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера

– У президента країни, у його офісу є чітке розуміння того, як повинна рухатися ситуація. Ситуація керована і це не катастрофа. Питання як виходити з кризи. Зрозумійте, це не просто коронакрізіс, це економічна криза, – сказав Устенко.

Щоб перемогти безробіття, при виході з карантину необхідно буде відновити роботу малого і середнього бізнесу. Так як половина повернулися заробітчан вже не зможуть працювати за межами країни.

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-Перше: ми знаходимося в періоді карантину. Він довго триматися не може, це теж очевидно тому що ми – слабка економіка. Як тільки країна піднімається на пік і ми починаємо спускатися (по захворюваності, – Ред.) Моментально йдуть заходи послаблення, – додав Устенко.

За його словами, кожна міра пом’якшення буде йти з проміжком в 5-14 днів.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабінет міністрів розробив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.