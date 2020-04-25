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Факти / Україна

За добу у ЗСУ підтверджено шість нових випадків коронавірусу

Станом на 25 квітня серед військовослужбовців Збройних сил України підтверджено 37 випадків Covid-19. З них шість нових.

Всього 18 осіб одужали і двоє померли.

Четверо хворих госпіталізовані до медичних закладів – Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону у Вінниці (один військовослужбовець), Надвірнянська центральна лікарня (один співробітник ЗСУ), Чернівецький військовий госпіталь (двоє військовослужбовців).

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Двоє військовослужбовців у Львівській та Івано-Франківській областях лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Нагадаємо, станом на 09.15 25 квітня в Україні зафіксували 8 125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України

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