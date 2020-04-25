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Факти / Україна

За добу в Україні від Covid-19 вилікувалася рекордна кількість пацієнтів

181 людина вилікувалася від коронавірусу за добу в Україні.

Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– При цьому дуже хороша новина – 181 пацієнт одужав, у тому числі 19 дітей. Це наш рекорд, – сказав він.

Міністр додав, що за минулу добу було встановлено ще один рекорд, а саме за кількістю проведених ПЛР-тестів.

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– Звертаю увагу, що за минулу добу здійснено 5 825 досліджень методом ПЛР. Це – новий рекорд. З них хворих на пневмонію 967 осіб. Всього проведено 7 850 тестів від хворих на пневмонію після зміни алгоритму тестування, – сказав він.

Нагадаємо, станом на 09.15 25 квітня в Україні зафіксували 8 125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 478 людей.

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