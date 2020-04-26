1 676 медиків захворіли на Covid-19: в яких областях найбільше і чому

За весь час епідемії коронавірусу в Україні 1 676 медичних працівників захворіли на Covid-19. Найбільше хворих у Чернівецькій, Рівненській та Тернопільській областях, повідомив на брифінгу мініст охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, причиною того, що саме в Чернівецькій області так багато хворих медиків, є те, що цей регіон став першим, де зафіксовано випадки Covid-19.

– По-друге, коронавірусна хвороба так масово прийшла саме в цю область. Тому у Чернівецькій області найбільша кількість хворих серед медпрацівників, – уточнив міністр.

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Загалом станом на 26 квітня в Україні зафіксували 8 617 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 492 людини. З них 209 летальних випадків, а 840 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні продовжено карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в онлайні на Фактах ICTV.