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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

Станом на 26 квітня в Україні зафіксували 8 617 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 492 людини.

З них 209 летальних випадків, а 840 пацієнтів одужали.

Читайте: Карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020

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09:24 - 26 квітня
За добу на Covid-19 захворіли 492 людини

Станом на 26 квітня в Україні зафіксували 8 617 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 492 людини.

З них 209 летальних випадків, а 840 пацієнтів одужали.

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08:59 - 26 квітня

Станом на ранок 26 квітня у Львівській області підтверджено ще 31 випадок інфікування коронавірусом.

Загалом за добу лабораторні центри у Львові провели 258 ПЛР-тестів.

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08:28 - 26 квітня

У Житомирській області підтвердили 11 нових випадків захворювання на коронавірус.

Наразі в регіоні вже 348 зареєстрованих діагнозів Covid-19.

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07:49 - 26 квітня

У Маріуполі станом на вечір 25 квітня зафіксували 22 нових випадки захворювання на коронавірус.

За даними міської ради, з них – 20 з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус, ще два – у хворих на пневмонію.

У місті вже 37 хворих коронавірусів, 6 пацієнтів уже одужали.

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22:00 - 25 квітня

Станом на вечір 25 квітня на Рівненщині підтверджено 24 нових випадки захворювання на Covid -19.

Вік хворих від 17 до 61 року.

Таким чином на Рівненщині зареєстровано 508 випадків захворювання на Covid-19. 45 людей вже одужали.

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21:31 - 25 квітня

У місті Подільськ Одеської області, закритому через значне поширення Covid-19, кількість інфікованих медиків збільшилась на 32 особи – захворіли медики районної лікарні.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, пише УНІАН.

Станом на 19.30 у місті зафіксовано 88 підтверджених випадків захворювання.

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20:53 - 25 квітня

На Херсонщині на коронавірус захворіла ціла родина з 7 осіб: бабуся, четверо дітей та їхні батьки.

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20:00 - 25 квітня

У Дніпропетровській області зафіксовано 54 нових випадки інфікування коронавірусом.

Серед них 45 інфікованих осіб – це мешканці реабілітаційних центрів, які захворіли внаслідок контактів у Першотравенську.

Також 6 нових випадків Covid-19 виявили у Кривому розі, повідомляє Дніпропетровська обласна рада.

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19:35 - 25 квітня

У разі вдалої епідеміологічної ситуації метрополітен у Києві відновить свою роботу 31 травня.

Запуск підземки може відбутися не раніше, ніж на третьому етапі плану Кабінету міністрів щодо виходу України з карантину.

– А це може статися тільки через 30 днів після закінчення карантину. Якщо усе піде за планом, то етап запуску підземки заплановано на 31 травня, – йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що першими зможуть користуватися метро після його відкриття лише ті громадяни, які матимуть спецперепустку.

Усі решта жителі столиці зможуть використовувати цей вид транспорту приблизно з 10 червня.

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18:20 - 25 квітня

В Україні через коронавірус студенти вищих навчальних закладів дистанційно закінчать навчальний рік.

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