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Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.
До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.
Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.
З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.
З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.
Станом на 26 квітня в Україні зафіксували 8 617 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 492 людини.
З них 209 летальних випадків, а 840 пацієнтів одужали.
Читайте: Карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020
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09:24
-
26 квітня
За добу на Covid-19 захворіли 492 людини
Станом на 26 квітня в Україні зафіксували 8 617 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 492 людини.
З них 209 летальних випадків, а 840 пацієнтів одужали.
08:59
-
26 квітня
Станом на ранок 26 квітня у Львівській області підтверджено ще 31 випадок інфікування коронавірусом.
Загалом за добу лабораторні центри у Львові провели 258 ПЛР-тестів.
07:49
-
26 квітня
У Маріуполі станом на вечір 25 квітня зафіксували 22 нових випадки захворювання на коронавірус.
За даними міської ради, з них – 20 з кола контактів пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус, ще два – у хворих на пневмонію.
У місті вже 37 хворих коронавірусів, 6 пацієнтів уже одужали.
22:00
-
25 квітня
Станом на вечір 25 квітня на Рівненщині підтверджено 24 нових випадки захворювання на Covid -19.
Вік хворих від 17 до 61 року.
Таким чином на Рівненщині зареєстровано 508 випадків захворювання на Covid-19. 45 людей вже одужали.
21:31
-
25 квітня
У місті Подільськ Одеської області, закритому через значне поширення Covid-19, кількість інфікованих медиків збільшилась на 32 особи – захворіли медики районної лікарні.
Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, пише УНІАН.
Станом на 19.30 у місті зафіксовано 88 підтверджених випадків захворювання.
20:53
-
25 квітня
На Херсонщині на коронавірус захворіла ціла родина з 7 осіб: бабуся, четверо дітей та їхні батьки.
20:00
-
25 квітня
У Дніпропетровській області зафіксовано 54 нових випадки інфікування коронавірусом.
Серед них 45 інфікованих осіб – це мешканці реабілітаційних центрів, які захворіли внаслідок контактів у Першотравенську.
Також 6 нових випадків Covid-19 виявили у Кривому розі, повідомляє Дніпропетровська обласна рада.
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19:35
-
25 квітня
У разі вдалої епідеміологічної ситуації метрополітен у Києві відновить свою роботу 31 травня.
Запуск підземки може відбутися не раніше, ніж на третьому етапі плану Кабінету міністрів щодо виходу України з карантину.
– А це може статися тільки через 30 днів після закінчення карантину. Якщо усе піде за планом, то етап запуску підземки заплановано на 31 травня, – йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що першими зможуть користуватися метро після його відкриття лише ті громадяни, які матимуть спецперепустку.
Усі решта жителі столиці зможуть використовувати цей вид транспорту приблизно з 10 червня.