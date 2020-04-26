Коронавірус у Києво-Печерській лаврі: захворіли всі священики

У Києво-Печерській лаврі заразилися коронавірусом всі священики. Також захворіли монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври. Всього це 150-200 осіб. Зокрема, від коронавірусу померли троє людей.

Про це повідомив глава інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополит Климент.

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За його словами, зараз вже більшість кліриків виліковуються.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі 4 квітня посилили карантин і провели тестування на інфікування коронавірусом братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла.