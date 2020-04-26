Київський метрополітен спростував інформацію про відкриття підземки

Представники Київського метрополітену спростували інформацію про відкриття підземки, яка напередодні з’явилася у мережі.

Поки немає жодних конкретних дат початку роботи метро.

– Новина, розповсюджена у деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності, – зазначили у Київському метрополітені.

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У метрополітені нагадали, що Кабмін продовжив карантинні заходи до 11 травня, і закликали киян шукати актуальну інформацію про роботу підземки лише на офіційних сторінках метро.

Нагадаємо, актуальну інформацію про запровадження та продовження карантинних заходів в Україні, нові рішення уряду, введення та скасування правил, можна знайти у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Київський метрополітен