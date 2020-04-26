Лише на період карантину: уряд обере очільника податкової без конкурсу за 2 дні

Кабмін опублікував вакансію на посаду голови Державної податкової служби.

Резюме можна надіслати лише до 27 квітня, а 28-ме – дата відбору.

Обрання голови податкової проходить за спрощеною процедурою, тобто обраний керівник працюватиме лише на період карантину, залишить він свою посаду, коли уряд оголосить переможця повноцінного конкурсу.

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Таке призначення регламентується законом про зміни до держбюджету 2020 року. У ньому, депутати зокрема змінили порядок призначення держслужбовців на період карантину.

Нові правила дозволяють під час карантину не проводити повноцінні конкурси, а призначити посадовця шляхом укладення контракту.

Зарплату новому очільнику податкової обіцяють у 29 400 грн, плюс усі передбачені законом надбавки, доплати та премії.

Раніше екс-глава Одеської обласної державної адміністрації та колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що пропозицію стати віце-прем’єр-міністром з реформ у Кабінеті міністрів отримав від президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Портал вакансій