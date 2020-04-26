На коронавірус захворів працівник Хмельницької АЕС

Працівник Хмельницької АЕС захворів на коронавірус. Діагноз підтвердило ПЛР-тестування, проведене Хмельницьким обласним лабораторним центром.

На початку місяця чоловік перебував у відпустці. 13 квітня він повернувся на роботу, а 18 квітня – поскаржився на погане самопочуття.

– 18 квітня 2020 року чоловік перебував із підвищеною температурою вдома, а 21 квітня його ізолювали у інфекційному відділенні Спеціалізованої медико-санітарної частини міста Нетішин, – йдеться у повідомленні Хмельницької АЕС.

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На АЕС провели дезінфекцію місць, де перебував працівник, а всіх контактних осіб відправили на самоізоляцію, їм планують провести тести на коронавірус.

Нагадаємо, у Хмельницькій області від коронавірусу померла монахиня.

Джерело: Хмельницька АЕС