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Факти / Україна / Політика

Остаточної дати наступного засідання Ради поки немає – Разумков

Парламентарі поки не визначилися з точною датою наступного пленарного засідання. Але, ймовірно, воно відбудеться наприкінці тижня, перед травневими святами.

Про це повідомив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

– Остаточної інформації, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України на наступному тижні, ще немає, – зазначив Дмитро Разумков.

Читайте: Рада може зібратися на позачергове засідання перед травневими святами

Також Разумков не уточнив, чи буде у цей день розглядатися питання про призначення Саакашвілі. За словами спікера, зареєстрованих подань від Кабміну Рада поки не отримувала.

Нагадаємо, на минулому засіданні, 24 квітня, Рада також не розглядала кадрові призначення.

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