Погода в Україні на сьогодні, 26 квітня 2020

У неділю в Україні буде хмарно, в багатьох містах очікується дощ.

У Києві в неділю мінлива хмарність, +3°…+13°.

У Львові в неділю хмарно з проясненнями, -1°…+12°.

У Луцьку в неділю вночі +1°, вдень +13°, мінлива хмарність.

У Вінниці в неділю до +13°, хмарно з проясненнями.

Одеситам у неділю обіцяють мінливу хмарність – +6°…+19°.

У Харкові в неділю +4°…+14°, пройде дощ.

У Дніпрі в неділю пройде дощ, температура повітря +4°…+15°.

У Сімферополі в неділю +5°…+14°, хмарно з проясненнями.

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Жителі Маріуполя можуть готуватися до дощу, температура до +14°.

У Краматорську в неділю температура до +17°, злива.

У Сєвєродонецьку в неділю +5°…+20°, хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, у Закарпатській області 25 квітня, незважаючи на плюсову погоду, пішов сніг.