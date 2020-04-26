Погода в Україні на сьогодні, 26 квітня 2020

У неділю в Україні буде хмарно, в багатьох містах очікується дощ.
У Києві в неділю мінлива хмарність, +3°…+13°.
У Львові в неділю хмарно з проясненнями, -1°…+12°.
У Луцьку в неділю вночі +1°, вдень +13°, мінлива хмарність.
У Вінниці в неділю до +13°, хмарно з проясненнями.
Одеситам у неділю обіцяють мінливу хмарність – +6°…+19°.
У Харкові в неділю +4°…+14°, пройде дощ.
У Дніпрі в неділю пройде дощ, температура повітря +4°…+15°.
У Сімферополі в неділю +5°…+14°, хмарно з проясненнями.
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Жителі Маріуполя можуть готуватися до дощу, температура до +14°.
У Краматорську в неділю температура до +17°, злива.
У Сєвєродонецьку в неділю +5°…+20°, хмарно з проясненнями.
Нагадаємо, у Закарпатській області 25 квітня, незважаючи на плюсову погоду, пішов сніг.