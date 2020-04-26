Провідна неділя 2020: традиції та заборони

Провідна неділя 2020 випала на 26 квітня. У цей день українці традиційно йдуть на кладовища та відвідують своїх померлих родичів. Але у 2020 році провідна неділя також співпала з карантином, під час якого заборонено збиратися групами, відвідувати громадські місця без маски.

МВС заборонило громадянам у цей день ходити на цвинтарі. У провідну неділю понад 22 000 поліцейських і військових Нацгвардії України будуть забезпечувати громадський порядок біля них. Тому у цьому році українцям доведеться відмовитися від традицій.

Незважаючи на це, Факти ICTV вирішили розповісти про традиції та заборони провідної неділі.

Традиція навесні відвідувати померлих предків та влаштовувати з ними спільну трапезу з’явилася ще за часів язичництва. У час, коли природа прокидається, це символізувало зміну життя та смерті.

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Потім цей звичай перейняли християни. Вважається, що після Великодня Господь відпускає душі померлих на землю, щоб ті побачилися зі своїми родичами. У цей час прийнято ходити в церкву, ставити свічки за упокій близьких та молитися за їхні душі.

Які традиції існують у провідну неділю?

Відвідувати померлих родичів на кладовищі.

Готувати поминальні страви, серед яких паска, писанки, а також коливо – варіант куті. У цей день традиційно їдять пісну їжу.

Молитися за померлих.

Що не можна робити у провідну неділю?

Погано говорити про померлих, згадувати їх недоліки чи погані звички.

Сваритися, кричати, а також влаштовувати гучні гуляння.

Відмовляти у милостині.

Нагадаємо, поліція радила місцевій владі усіх населених пунктів закрити для відвідин кладовища, крім випадків поховань за умови дотримання протиепідемічних правил.